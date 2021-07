Stiri pe aceeasi tema

- Julia Roberts e una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe la nivel internațional. De-a lungul anilor, aceasta a fost foarte discreta cand a venit vorba despre familia ei, in special despre copii. Acum, la Cannes 2021, fiica ei in varsta de 16 ani și-a facut debutul. Julia Roberts a avut grija…

- Editia cu numarul 74 a Festivalului de Film de la Cannes, amanata cu doua luni, a inceput pe 6 iulie și se desfașoara cu prezența fizica. Festivalul se va incheia pe 17 iulie cu gala de premiere. Urmariți o selecție de imagini surprinse de la inalțime cu sosirea invitaților. Fii la…

- Prezenta la premiera filmului „Annette”, Andie MacDowell a stralucit pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes. Actrița a impresionat cu look-ul sau natural și ținuta impecabila. Andie MacDowell a excelat pe covorul roșu de la Cannes 2021, cu un look natural și o rochie Prada, care i-a pus…

- Celebritatile si stralucirea revin marti pe Croazeta, dupa doi ani. Cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, amanata doua luni, va avea loc cu prezenta fizica si se va incheia, pe 17 iulie, cu gala de premiere, noteaza click.ro. Lungmetraje semnate de Wes Anderson, Asghar Farhadi, Jacques…

- Cel mai recent film al regizorului Wes Anderson, "The French Dispatch", va fi prezentat in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, care va avea loc in luna iulie, au anuntat vineri organizatorii evenimentului, relateaza AFP. "Prevazut initial pentru a fi prezentat la Cannes 2020",…

- Cea mai importanta decernare de premii din industria cinematografiei a avut loc noaptea trecuta in Los Angeles. Unele dintre starurile de la Hollywood prezente la gala premiilor Oscar 2021 au pașit zambitoare pe covorul roșu, la brațul partenerilor lor. Halle Berry, Regina King, Isla Fisher, Carey Mulligan…