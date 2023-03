Stiri pe aceeasi tema

- Veste trista pe final de weekend! Liviu Ursuleanu, unul dintre primii antrenori din cariera Simonei Halep, s-a stins din viața la varsta de 60 de ani. Liviu Ursuleanu era angajat in cadrul Federației Romane de Tenis (FRT) și s-a stins sambata pe patul de spital! Reputatul antrenor a fost diagnosticat…

- Unul dintre primii antrenori ai Simonei Halep, Liviu Ursuleanu, a murit, ieri, la doar 60 de ani, in urma unei lungi suferințe. Liviu Ursuleanu a fost antrenor nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, intre 1992 și 1993, antrenor la lotul național in 2004 și vicepreședinte al Federației Romane de…

- Gabriela Cristoiu este in doliu! Vedeta trece prin momente dificile, asta dupa ce e animalul de companie s-a stins din viața dupa un accident cumplit. Gabriela Cristoiu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca faptașul a fugit de la locul accidentului și incearca sa il gaseasca.

- Irina Loghin a primit o veste cumplita, trecand prin momente extrem de dureroase. Cantareata de muzica populara romaneasca este in doliu, dupa ce o persoana draga sufletului ei din propria familie a incetat din viața. Vedeta este in doliu. Despre cine ar fi vorba. Irina Loghin este in doliu, dupa ce…

- A murit o jurnalista celebra! Aceasta a fost prima femeie devenita superstar al știrilor TV din Statele Unite ale Americii. Vedeta a avut o cariera remarcabila și a realizat numeroase interviuri și programe. Moartea sa a fost anunțata de ABC. De-a lungul a patru decenii de activitate, cea din urma a…