In lumea justiției romanești, s-a stins o figura marcanta: Pavel Palcu, cel mai longeviv procuror din țara, a incetat din viața la varsta de 70 de ani. Procurorul criminalist, cunoscut pentru abilitațile sale remarcabile in soluționarea cazurilor de omor, a fost o prezența emblematica in sistemul judiciar timp de peste patru decenii. Parcursul sau profesional […]