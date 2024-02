Pro România Brașov trece în bloc la PNL PNL Brașov iși marește randurile in urma unei mișcari neașteptate din partea liderilor de la Pro Romania Brașov, care și-au parasit partidul. Se pare, insa, ca ei vor fi urmați de mai mulți primari in funcție și consilieri locali tot de la același partid. Primii care au facut mișcarea sunt președintele Filialei Brașov a Pro Romania, Mihai Mohaci, și consilierul județean Catalin Leonte. Nu sunt, insa, singurii, pentru ca alaturi de ei au trecut la PNL și alți reprezentanți ai partidului, iar lista este deschisa. Noii membri PNL au fost prezentați intr-o conferința de presa a Organizației Județene… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

