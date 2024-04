Relicve extraterestre sau pur și simplu jaf fără rușine? Pentru fiecare cercetator legitim, care incearca din greu sa descopere dovezi ale vieții extraterestre, undeva, in imensitatea universului, pare ca exista de doua ori mai mulți escroci care incearca sa convinga lumea ca extratereștrii sunt deja printre noi. Și mulțimea cu palarii de aluminiu cu antenuțe va face orice sa convinga lumea ca au gasit […] The post Relicve extraterestre sau pur și simplu jaf fara rușine? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Iovanovici Șoșoaca este iar in atenția tuturor prin ultimele sale declarații șoc: politiciana susține ca a primit amenințari și este harțuita pentru a-și prezenta demisia din funcția publica. Diana Iovanovici Șoșoaca afirma ca se fac presiuni mari asupra ei, iar numarul plangerilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 752. Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, incearca sa-l convinga pe cancelarul Olaf Scholz sa iși reconsidere poziția privind trimiterea de rachete Taurus Ucrainei.

- Din garderoba oricarei pasionate de moda nu poate lipsi o pereche de pantofi clasici. Sportivi sau office, o pereche de pantofi clasici se dovedește a fi elementul perfect care completeaza cu succes o ținuta. Cu toate acestea, culoarea este cea care dicteaza tonalitatea. Și atunci, ce alegi? Pantofi…

- Horoscop 10 martie. Surprize dar și provocari la tot pasul pentru nativii mai multor zodii. In momentul in care luați o decizie incercați sa luați in considerare mai multe puncte de vedere. Afla ce-ți rezerva astrele ! Horoscop 10 martie Berbec Astazi vei simți ca energia ta este la cote inalte și…

- Nutriționistul Mihaela Bilic e tranșanta cand vine vorba de slabit. Demonteaza argumentul multora care spun ca le scade glicemia și leșina daca nu maninca. ”S-au creat niște așa zise argumente pe care nimeni nu incearca sa le clarifice”, atrage atenția dr. Bilic. Pauza obligatorie de 4-5 ore intre…

- Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni, intr-o conversatie telefonica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, ca implementarea unei formule cu doua state este conditia pentru o pace durabila in Orientul Mijlociu, transmite AFP, citat de Agerpres."Doar o solutie negociata cu doua state…

- Intr-o perioada dinamica cu tendinte in continua schimbare, stilurile si moda evolueaza și se reinventeaza constant, totuși exista anumite piese ce raman etalon de rafinament si bun gust, printre acestea se numara si rochiile de seara. Acest sezon este unul contrastant, aduce cu sine noi curente si…

- Horoscop 16 ianuarie 2024! Mai multor nativi le sta gandul la bani. Unii nativi vor avea intampina probleme grave in gestionarea resurselor financiare. Afla ce-ți rezerva astrele ! Horoscop 16 ianuarie 2024 Berbec Berbecii vor acorda mai multa atenție jumatații sale și vor petrece cu aceasta mai mult…