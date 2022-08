Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile cauta soluții pentru a preveni creșterea prețurilor la energie, la final de an. Explozia facturilor din ultima luna, in special la energie electrica, ii fac pe guvernanți sa cocheteze inclusiv cu ideea supraimpozitarii profitului traderilor, intermediarii care

- Innobyte, o companie romaneasca specializata in software development pentru ecommerce, anunța semnarea unui parteneriat cu VTEX, platforma enterprise de comerț digital cu ajutorul careia brandurile și retailerii iși gestioneaza operațiunile de comerț. Prin acest parteneriat, Innobyte va dezvolta aplicații…

- La aproape doua saptamani de la incheierea examenului de Bacalaureat, tot mai mulți tineri se afla in cautarea unui loc de munca, numarul de aplicari pentru joburile entry level și cele din categoria ”fara experiența” crescand cu aproximativ 20% fața de lunile trecute.

- Grupurile mafiote nu mai folosesc in prezent violența sau intimidarea, ci adopta metode corupte ca sa se infiltreze in administrația publica, sa faca achiziții publice și recurg la spalarea banilor pentru a se infiltra in economia legala. De aceea trebuie sa luam in considerare aceste legaturi și…

- Deși suntem intr-o perioada de criza, cu prețuri la carburanți care au explodat, statistica arata ca romanii nu au renunțat la a cumpara mașini in 2022. Piața auto romaneasca este in creștere, conform datelor din martie a.c., procentele de creștere fiind de 40,2% in a treia luna din acest an. Daca Renault…

- Grupurile mafiote nu mai folosesc in prezent violența sau intimidarea, ci adopta metode corupte ca sa se infiltreze in administrația publica, sa faca achiziții publice și recurg la spalarea banilor pentru a se infiltra in economia legala. De aceea trebuie sa luam in considerare aceste legaturi și sa…

- Scandalul legat de marșul LGBT ia amploare. Dupa reacțiile provocate de anunțul lui Ion Ceban privind interzicerea marșului LGBT in capitala, edilul vine cu noi declarații. „Interzis am spus. Nu aveți ce cauta in Chișinau pe strazi. Nici cu Maia Sandu, nici fara ea”, a scris acesta intr-o postare pe…

- Comunitatea internationala cauta contra cronometru o solutie pentru transportarea granelor ucrainene blocate in portul Odesa. Guvernul de la Kiev a cerut deja ajutor disperat explicand ca ar dura in jur de 7 ani ca productia sa fie exportata pe calea ferata sau cu transport rutier.