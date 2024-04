Cât costă kilogramul de roșii românești Roșiile romanești s-au copt! Astfel ca, primele roșii romanești sunt deja pe tarabele din piețe, insa prețul nu este unul accesibil pentru toți cei care iși doresc sa cumpere. Spre exemplu, fermierii din Matca, județul Galați, au pus deja pe piața prima recolta de roșii a anului, iar prețul de plecare este de 20 de lei per kilogram, scrie gandul.ro . Dar, dat fiind faptul ca legumicultorii nu vand in piețe de cele mai multe ori, asta inseamna ca la tarabe roșiile se gasesc la 35 de lei kilogramul sau chiar mai mult. „S-au copt roșiile la Matca. Acum sunt puțini legumicultori care au ieșit pe piața… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

