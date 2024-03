S-a animat piața muncii din Neamț Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Neamț anunța ca in aceasta saptamana sunt vacante 586 de posturi in cele mai diverse domenii de activitate. Aproape jumatate din locurile de munca disponibile, 297, sunt la angajatori din Piatra Neamț și localitațile invecinate, 184 sunt in zona Roman, iar diferența este pentru șomerii de la Targu Neamț. Se pastreaza tendința de pana acum, marea majoritate a cererilor de personal adresandu-se celor cu studii medii. La Piatra Neamț este de lucru pentru 35 de agenți de securitate, se mai cauta13 ajutori de bucatar, 9 manipulanți marfuri, 14 mecanici… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

