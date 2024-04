Stiri pe aceeasi tema

- Luna martie a acestui an a adus scaderi importante ale inmatricularilor de autoturisme noi, in Romania, trend in care s-a situat si segmentul masinilor electrice, cu un recul de 35,9%, fata de aceeasi perioada din 2023.

- EDP Renewables (EDPR), unul dintre cei mai influenți investitori in energie verde din Romania, anunța revenirea pe piața locala cu doua proiecte solare de amploare, in valoare totala de aproximativ 200 de milioane de euro. Prin obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea pentru parcurile solare…

- Cu o lansare oficiala ce marcheaza un nou capitol in industria bancara, Salt Bank iși face intrarea pe piața financiara cu o viziune indrazneața și inovatoare. In contrast cu bancile tradiționale, Salt Bank se distinge prin angajamentul sau fața de o experiența 100% digitala, adaptata la nevoile și…

- Salt Bank, prima banca 100% digitala din Romania, a fost lansata astazi oficiala pe piața, dupa ce a fost cunoscuta sub numele de Idea Bank și achiziționata de Banca Transilvania in 2023.

- Piața romaneasca de energie devine extrem de atractiva, iar tranzacțiile sunt la un nivel foarte inalt. Grupul grec PPC, care a achizitionat operatiunile Enel din Romania, a finalizat achizitia parcului eolian de 84 MW detinut de Lukoil in Romania, informeaza News.ro. ”In urma anuntului din data…

- In anul 2023, gigantul mexican Bimbo a achiziționat fabrica de panificație Vel Pitar, cea mai mare companie de profil din Romania. Acum, mexicanii de la Bimbo vor achiziționa 6 fabrici de paine de la familia Siminel Andrei, intr-o tranzacție de peste 100 de milioane de euro. Reprezentanții Bimbo…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, ca fermierii romani – care protesteaza de mai multe saptamani – au aceleasi probleme ca fermierii din alte tari, fiind vorba despre lucruri stabilite in 2020, dar de la care an de an s-au acordat derogari. 2024 ar fi primul an fara derogari,…

- ANALIZA: Piata romaneasca de fuziuni si achizitii a inregistrat anul trecut 241 de tranzactii (EY Romania)Piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&A) a inregistrat anul trecut 241 de tranzactii, cu o valoare totala estimata de 7,1 miliarde dolari, in crestere cu 6,1% fata de valoarea din 2022,…