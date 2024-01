Stiri pe aceeasi tema

- Sam Altman, directorul executiv și cofondator al OpenAI, a fost inlaturat din propria companie dupa ce consiliul de administrație l-a acuzat ca „nu a fost intotdeauna sincer in comunicarile sale", potrivit The Guardian.Demiterea lui Altman reprezinta un șoc major in Silicon Valley. In urma lansarii…

- Pasagerii Turkish Airlines au facut noapte alba pe aeroporturile din Istanbul. A fost o situație fara precedent: toate zborurile au fost anulate aseara, intre orele 19.00 si 22.00, din cauza unor probleme tehnice la sistemul informatic. Compania aeriana Turkish Airlines a anunțat ca anuleaza toate zborurile…

- Compania aeriana Wizz Air a reluat zborurile Cluj-Napoca – Abu Dhabi, de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu. Zborurile vor fi de 2 ori pe saptamana (miercuri si sambata/marti si sambata). La inceput de septembrie, compania aeriana Wizz Air a anuntat ca este nevoita sa anuleze unele zboruri, din…

- Compania aeriana turceascaб Corendonб este primul transportator european care ofera zone ”fara copii” in avioanele sale, urmind exemplul unor companii precum AirAsia. Așa-numita zona „Only Adult” va fi accesibila pasagerilor cu virsta de peste 16 ani. Ruta pe care va funcționa zona destinata exclusiv…

- Vești bune pentru iubitorii de vacanțe. Una dintre cele mai cunoscute companii aeriene pregatește surprize mari pentru clienții care opteaza pentru destinații speciale. Vezi cand apar noile curse catre Oslo, Dubai, Roma, Paris si Valencia și din ce data poți programa urmatoarea vacanța peste hotare.…

- Wizz Air reia zborurile pe patru rute din Cluj-Napoca. Compania aeriana va crește frecvențele pe alte opt Wizz Air va relua zborurile de pe Aeroportul din Cluj-Napoca catre Nisa, Catania, Larnaca și Napoli, din martie 2024. De asemenea, compania aeriana va crește frecvențele pe doua rute incepand cu…

- Dupa ce Israelul a declarat stare de razboi, tot mai mulți romani vor sa se intoarca in țara. TAROM a anunțat ca a suplimentat zborurile din Tel Aviv catre București. Doua aeronave au plecat in aceasta seara dupa romanii din Israel.

- O imagine șocanta a aparut in presa albaneza, punand sub semnul intrebarii standardele de siguranța ale companiei aeriene Wizz Air și modul in care sunt intreținute aeronavele sale. In ce ipostaza au fost observați angajații companiei? Cat de sigure sunt aeronavele companiei Wizz Air? Presa albaneza…