Vânzarea de asigurări atrage românii. Peste 14.000 de oameni noi, certificați de ISF Institutul de Studii Financiare (ISF), organism care are printre atribuții pregatirea și certificarea intermediarilor in asigurari, a avut un an 2022 plin. Peste 50.000 de romani sunt autorizați sa vanda asigurari, iar aproximativ 14.000 au intrat in piața anul trecut. ISF este unica entitate din Romania care are dreptul de a certifica intermediarii din asigurari, in conformitate cu legislația in vigoare. Piața asigurarilor și mai ales cea a intermedierii in asigurari au crescut semnificativ in ultimul an, evoluție care a reprezentat un stimulent pentru tineri și nu numai. „Piața asigurarilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

