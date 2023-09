Stiri pe aceeasi tema

- Vanturi puternice si un val de caldura intensa, un fenomen neobisnuit pentru inceputul primaverii australe, au alimentat zeci de incendii de vegetatie in regiunea sud-estica a Australiei si au determinat miercuri emiterea unor avertizari vizand riscuri extreme de incendii in regiunea metropolitana a…

- Pompierii militari suceveni au intervenit doua zile la rand la incendii de vegetație uscata care au pus in pericol fond forestier și culturi agricole.Primul incendiu, de mari proporții, a izbucnit luni, intre Capu Campului și Valea Moldovei.Pompierii militari, alaturi de lucratorii Serviciului ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, doua avertizari de Cod galben de canicula și furtuni. Meteorologii anunța ca valul de caldura se prelungește pana vineri și afecteaza județe din vestul, sud-vestul și sudul teritoriului. Alte 21 de județe sunt sub avertizare de cod galben de…

- Comunitațile din Australia sint indemnate sa se pregateasca pentru ceea ce va fi, probabil, cel mai important sezon de incendii de vegetație de la acelea din din sezonul 2019-2020. Intinderi mari din Australia au un „risc crescut” de incendii de vegetație din cauza previziunilor privind temperaturi…

- Canicula, seceta, incendii de vegetație și inundații - Europa e prada fenomenelor meteo extreme. Acestea vor deveni noua normalitate, atrag atenția experții in schimbari climatice. Peste Ocean, mai multe state americane se confrunta cu furtuni deosebit de violente și ploi diluviene.

- Nu doar insula mediteraneeana Sicilia se confrunta cu incendii de vegetatie, ci si regiunea Apulia (denumita Puglia in italiana), situata in sudul Italiei, la Marea Adriatica, este afectata din nou de incendii forestiere si de vegetatie, informeaza DPA, citata de Agerpres.

- Flacarile și fumul gros se ridicau deasupra caselor și mașinilor arse in Croația, in timp ce incendii de vegetație au izbucnit joi, 13 iulie, cel puțin un sat fiind ars și alte cateva amenințate, in timp ce temperaturile au continuat sa creasca in țara. Zone intinse din Balcani au fost sufocate joi…

- Caldura va da mari batai de cap, joi, locuitorilor mai multor zone din țara. Vor fi temperaturi foarte ridicate, dar și disconfort termic accentuat. Pe de alta parte, manifestari de instabilitate atmosferica se vor semnala și in cursul acestei zile. ANM a emis și un Cod portocaliu de vijelii puternice,…