Rafalele de vant au desprins, duminica dimineata, acoperisul unui bloc de locuinte din municipiul Fagaras. In urma incidentului nimeni nu a fost ranit, insa au fost raportate pagube materiale, doua autoturisme parcate fiind avariate.

