Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de hectare de vegetatie uscata si plantatie silvica au fost distruse, sambata, de un incendiu produs in comuna vasluiana Stanilesti . Pompierii militari au avut nevoie de mai mult de sapte ore pentru a stinge flacarile. Dupa cum au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situatii de…

- BULETIN INFORMATIV NR. 48212 evenimente gestionate de catre pompierii ieseni in ultimele 48 de ore In ultimele 48 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Mihail Sturdza" al Judetului Iasi au gestionat 212 evenimente, dintre care amintim: 4 interventii pentru…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati cu privire la un accident rutier intre doua autoturisme, in localitatea Medgidia, strada Ovidiu. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului…

- Trei gospodarii din satul Costisa - comuna Fratautii Noi sunt afectate, luni dimineata, de un incendiu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava.Potrivit acestora, la fata locului intervin pompierii militari si civili cu sase autospeciale de stingere si o ambulanta…

- Vantul a contribuit la propagarea flacarilor care la un moment dat amenintau sa se apropie de o zona cu case dar si de o padure. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau alaturi de alte forte de interventie si voluntari au intervenit astfel incat sa limiteze extinderea…

- Zeci de pompieri au intervenit timp de aproximativ 20 de ore pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata in comuna Naieni, extins pe o suprafata de aproximativ 200 de hectare, potrivit news.ro.Vantul a contribuit la propagarea flacarilor care la un moment dat amenintau sa se apropie de o zona…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost sesizati in aceasta seara cu privire la un accident rutier intre trei autoturisme, cu patru victime, constiente, cooperante, neincarcerate, in mununicipiul Constanta, strada Eliberarii intersectie…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa masa, in localitatea Șofronea, la o anexa gospodareasca. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad, la... The post Incendiu la Șofronea. Pompierii intervin cu doua autospeciale appeared first on Special Arad · ultimele știri…