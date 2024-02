Știri Constanta: Accident cu trei autoturisme implicate pe strada Eliberarii. Intervin pompierii Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost sesizati in aceasta seara cu privire la un accident rutier intre trei autoturisme, cu patru victime, constiente, cooperante, neincarcerate, in mununicipiul Constanta, strada Eliberarii intersectie cu strada Cutezatorilor. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost sesizati in aceasta seara cu privire la un acc ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

