- Un grav accident rutier a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe centura ocolitoare a municipiului Caransebes din judetul Caras-Severin, in urma caruia un om a murit si alti sase au fost raniti. Traficul rutier este restrictionat. ”In urma cu putin timp, pe centura ocolitoare a municipiului Caransebes…

- Accident rutier in Maramureș pe DN 1C: Doua autoturisme implicate, doua victime neincarcerate Satulung, Maramureș – La data de 18 martie 2024, in jurul orei 10 dimineața, a avut loc un accident rutier pe Drumul Național 1C in localitatea Satulung. Doua autoturisme sunt implicate in incident, iar doua…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost sesizati in aceasta seara cu privire la un accident rutier intre trei autoturisme, cu patru victime, constiente, cooperante, neincarcerate, in mununicipiul Constanta, strada Eliberarii intersectie…

- O autobasculanta incarcata cu piatra s-a rasturnat, miercuri, pe soseaua de centura a municipiului Tulcea, in urma evenimentului fiind o persoana ranita si doua masini avariate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Tulcea, potrivit Agerpres."Sosite la locul evenimentului, fortele…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati aseara cu privire la un accident rutier intre doua autoturisme. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta au fost alertati aseara…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs, marti, pe drumul european E58, pe raza localitatii Dumbraveni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in…

- Patru autoturisme au fost implicate, marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe raza localitatii Cornu Luncii, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, doua persoane au primit ingrijiri medicale, insa doar una a necesitat transportul…

- Autoritatile din judetul Suceava au activat, miercuri dimineata, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier produs in localitatea Danila, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, in accident au fost implicate trei autoturisme…