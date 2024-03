Accident grav pe centura Caransebeș: Un autoturism cu remorcă a intrat în coliziune cu trei autoturisme - FOTO-VIDEO Un grav accident rutier a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe centura ocolitoare a municipiului Caransebes din judetul Caras-Severin, in urma caruia un om a murit si alti sase au fost raniti. Traficul rutier este restrictionat. ”In urma cu putin timp, pe centura ocolitoare a municipiului Caransebes s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor sase. In accident au fost implicate 3 autoturisme. In acest moment cercetarea la fata locului este in curs de desfasurare pentru stabilirea cauzelor si imprejurarilor in care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Caras-Severin. Traficul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

