Stiri pe aceeasi tema

- Reamintim ca prin CU 3033, din 04.10.2021, se permite "Organizare de santier aferenta lucrarilor de construire imobil locuinte colective D P 8 10E corp c si corp d, sistematizare pe verticala incinta" Primaria Constanta a eliberat la data de 16 noiembrie 2022 un certificate de urbanism pentru Calipso…

- Gospodarie Comunala SA Sfantu Gheorghe anunța ca, in urmatoarele saptamani, va efectua lucrari pe strada Pava de Sus din orașul Covasna, unde va fi pusa la punct rețeaua de canalizare. Potrivit coordonatorului centrului regional Covasna, Bicskei Lorand, conducta de canalizare in lungime de 1,3 km este…

- Enervat de faptul ca prietena nu-i raspunde la avansurile amoroase, un iesean a vrut sa se razbune, incendiindu-i usa apartamentului in care locuia aceasta. Putin a lipsit ca gestul necugetat sa aiba ca urmare o adevarata tragedie. Barbatul nu a reusit sa-i convinga pe judecatori ca nu intentionase…

- Direcția de Asistența Sociala Deva continua lucrarile de intreținere și reparații curente la blocurile de locuințe sociale din municipiul Deva, care se afla in administrarea instituției. In ultima saptamana, au fost realizate intervenții la imobile din zonele Nicolae Grigorescu, Zavoi și 1…

- Blocul social din Viișoara este aproape gata. Municipalitatea intenționeaza amenajarea a inca patru astfel de imobile. Inca din octombrie 2019 s-a vorbit despre realizarea a cinci noi blocuri sociale in Viișoara. Proiectul de pe masa consilierilor prevedea realizarea a 160 de apartamente cu una, doua…

- Echipele Confort Urban frezeaza perimetrul cuprins intre strazile Semanatorului si Bogdan Petriceicu Hasdeu. Astazi, pana la ora 16.00, vor fi restrictii de trafic partiale pe sectorul de drum unde se intervine asupra partii carosabile.Lucrarile de decopertare a carosabilului vor continua joi si vineri,…

- Lucrarile pentru modernizarea strazii 401 din orașul Pecica avanseaza. Este vorba despre un proiect finanțat cu bani europeni, in baza caruia are oc modernizarea a 4 strazi din oraș. „Constructorul avanseaza cu modernizarea strazii 401. In prima faza se lucreaza la amenajarea trotuarelor și largirea…

- CARAS-SEVERIN – Deși consumasera alcool, doi șoferi și un biciclist au ales sa-și conduca vehiculele pe drumurile publice! Intr-un prim caz, miercuri dupa-amiaza, un reșițean de 36 de ani a fost tras pe dreapta pe strada Valiugului din municipiu, in cazul sau alcooltestul indicand 0,68 mg/l alcool pur…