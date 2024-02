Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua de apa și canalizare, extinsa pe inca 11 strazi și 3 tronsoane din Alba Iulia. Investiție de peste 7 milioane de lei. Cat vor dura lucrarile Rețeaua de apa și canalizare, extinsa pe inca 11 strazi și 3 tronsoane din Alba Iulia. Investiție de peste 7 milioane de lei. Cat vor dura lucrarile Rețeaua…

- Consiliul Județean Cluj și Compania de Apa Someș S.A. au realizat, la patru ani de la debutul investiției ce vizeaza dezvoltarea și extinderea rețelelor de apa și canalizare in județele Cluj și Salaj, o analiza a stadiului derularii acestui mega-program in valoare de 404,4 milioane de euro, bani europeni.

- Se lucreaza de zor la rețeaua de canalizare in Colacu, deja lucrarile sunt in plina desfașurare și pe strada Bisericii. Edilul Marius Caravețeanu spune ca investiția se implementeaza pas cu pas, strada cu strada. Primaria Racari a obținut finanțarea pentru „Inființare sisteme rețea de canalizare menajera…

- Compania de Apa Oltenia (CAO) a desemnat firma care se va ocupa de refacerea strazilor pe care le strica atunci cand are intervenții la rețelele de alimentare cu apa și canalizare din județul Dolj. Chiar daca la licitație au participat trei firme craiovene, aceasta a fost caștigata de a patra societate,…

- Pe strada Fabricii din Turda se desfașoara lucrari la rețeaua de apa și canalizare, prin proiectul european derulat de Compania de Apa Arieș. Zilele trecute au fost inregistrate acte de vandalism pe strada respectiva. Tuburile de canalizare depozitate pe carosabil pentru a fi montate ulterior au fost…

- „Am inceput lucrarile de extindere a rețelei de canalizare menajera și in strada Lacului, in zona vestica a Piteștiului. Apa Canal 2000 SA gestioneaza proiectul complex in care se regasesc și aceste lucrari, in urma carora 10 proprietați vor beneficia de canalizare pentru ape uzate. Termenul de finalizare…

- Multi locuitori de pe strada Paunitei din Craiova sunt disperati din cauza modului in care s-au facut lucrarile pentru reteaua de canalizare. In loc sa se bucure deja de conditii decente de trai si sa foloseasca utilitatile, oamenii sunt nevoiti sa „inoate“ in noroi si sa isi rupa masinile pana ajung…

- Compania de Apa Oltenia (CAO) a demarat o licitație pentru contractul ce vizeaza introducerea utilitaților la viitorul Spital Regional Craiova, investind peste 8,2 milioane de lei din fonduri proprii. Aceasta inițiativa vine in urma angajamentului luat de Primaria Craiova fața de Ministerul Sanatații…