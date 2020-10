Validarea mandatului de primar a lui Clotilde Armand, amânată Decizia a fost luata de magistrații de la Judecatoria Sectorului 1, in aceasta dimineața, in ședința in care urma sa fie validat mandatul candidatului USR-PLUS care a obținut cele mai multe voturi la alegerile din 27 septembrie. Goțiu și Ungureanu, fara loc in Parlament. Locurile eligibile la Cluj, doar pentru PLUS. Atac la Cioloș Problema urmeaza sa fie tranșata miercuri de magistrați. Totodata, instanța a decis sa judece separat validarea mandatelor consilierilor locali, tot miercuri. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

