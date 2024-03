Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis, marți, respingerea cererii de stramutare inaintata de fostul primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, a soluționarii contestației in anulare la o alta curte de apel decat cea din Cluj.

- Marți, 26 martie 2024, la Inalta Curte de Casație și Justiție, a respins cererea de stramutare, inaintata de Catalin Cherecheș, a solutionarii contestatiei in anulare. Fostul primar dorea sa ii fie judecata cererea la o alta curte de apel decat cea de la Cluj. Cererea de stramutare a fost respinsa ca…

Fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches, condamnat definitiv la Cluj și fugit din țara in Germania, va fi adus in tara de o escorta a Politiei Romane, azi, dupa ce o instanta din Germania a decis extradarea lui

Catalin Chereches risca o noua condamnare, dupa ce procurorii DNA au facut recurs in cazul dosarului in care edilul era acuzat de mita si coruperea alegatorilor.Este vorba despre o acțiune de ultima ora facuta de Direcția Naționala Anticorupție impotriva edilului fugar.Procurorii anticorupție au facut…

In luna noiembrie, fostul primar Catalin Chereches a parasit tara inainte de a primi condamnarea finala de cinci ani de inchisoare pentru fapte de coruptie, pe la Vama Petea, folosind cartea de identitate a verisorului sau aflat in Germania. Astazi, telefoanele si calculatoarele fostului primar din…

Fostul edil Catalin Cherecheș a recurs recent la o noua strategie pentru a impiedica extradarea sa in Romania. Surse judiciare afirma ca acesta a depus un memoriu la Parchetul General din Munchen prin care acuza faptul ca judecatoarea din Romania era incompatibila cand l-a condamnat la inchisoare.

Averea fugarului Catalin Cherecheș este analizata la sange in instanța, dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a retrimis dosarul cu sumele pe care nu le poate justifica la Agenția Naționala de Integritate. Inspectorii ANI susțin ca edilul șpagar nu putea sa faca rost de 2.68 de milioane de lei…