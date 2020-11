Stiri pe aceeasi tema

Europa a depasit sambata pragul de 400.000 de morti din cauza covid-19, iar aceste bilanturi in Franta si Italia au depasit pragul de 50.000, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, fapte marcante si un rezumat al evolutiei pandemiei in lume.

Anamaria Prodan (47 de ani) a fost depistata pozitiv cu COVID-19. Impresarul a intrat in izolare și spune ca nu prezinta simptome majore.

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca Romania va primi 4,6% din cota lunara de vaccinuri pentru SARS-CoV-2, mentionand ca vom avea o imunizare atunci cand 60-70% din populatie va fi vaccinata.

United Airlines a inceput sa efectueze zboruri charter pentru a transporta vaccinul realizat de compania americana Pfizer in locuri-cheie. Astfel, dupa aprobarea rapida, așteptata in a doua jumatate a lunii decembrie, potrivit estimarilor, distribuția va fi facuta mult mai rapid, dezvaluie publicația…

FC Voluntari a anuntat, vineri, ca in urma celor mai recente teste pentru coronavirus s-au descoperit 14 cazuri de infectare. Jucatorii si membrii stafului tehnic infectati sunt in izolare, potrivit news.ro.

Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a anunțat, miercuri, ca a semnat o plata externa catre Comisia Europeana in valoare de peste 12 milioane de euro, reprezentand avansul pentru vaccinul Covid-19, noteaza Digi 24.Florin Cațu a precizat pe Facebook ca a facut acest anunț pentru ca "toți romanii…

Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, a declarat la Digi24 ca vaccinul va fi gratuit și nu va fi condiționat sau obligatoriu. Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 din Romania spune ca strategia de vaccinare a Romaniei este finalizata,…

- "Este foarte dificil, aproape imposibil sa avem vaccinul pentru anul 2020. Daca totul merge bine, in primele luni ale anului 2021 am putea avea trei vaccinuri aprobate de EMA. Cred ca, daca avem noroc, multi dintre cei care vor dori sa se vaccineze o vor putea face in vara lui 2021", a estimat directorul…