Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a participat, marți, la o intalnire bilaterala cu ministrul Federal de Interne al Germaniei, Nancy Faeser, cu care a discutat inclusiv despre sprijinul acordat țarii noastre pentru aderarea și cu frontierele terestre la spațiul Schengen.

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, afirma ca intrarea Romaniei in familia Schengen cu frontierele aeriene si maritime reprezinta un moment important si subliniaza ca decizia de extindere cu frontierele terestre va fi politica, declarandu se convins ca procesul este ireversibil, potrivit…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, afirma ca intrarea Romaniei in familia Schengen cu frontierele aeriene si maritime reprezinta un moment important si subliniaza ca decizia de extindere cu frontierele terestre va fi politica, declarandu-se convins ca procesul este ireversibil. „Astazi,…

- Supermarketurile din Romania ar putea fi inchise in timpul weekend-ulu, asta dupa ce micii comercianți au cerut Guvernului ca hipermarketurile sa nu funcționeze in program normal sambata și duminica. „Inchiderea la ora 13:00 pe care am propus-o noi pentru hipermarketuri ne-ar fi adus clienți la magazinele…

- Romania va consolida spatiul Schengen si nu este deloc corect sa avem in continuare doar o integrare partiala in acest spatiu european de libera circulatie, tara noastra fiind pregatita sa coopereze pentru protectia frontierelor si combaterea migratiei ilegale, a declarat ieri ministrul de interne Catalin…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat marti, dupa intalnirea cu premierul Marcel Ciolacu, la sediul MAI, ca „Romania este o tara sigura, lucru marturisit si de cetatenii europeni care o viziteaza si ca sa ramana o tara sigura, trebuie sa faca in continuare investitii si modernizari”.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat marti, dupa intalnirea cu premierul Marcel Ciolacu și cu sindicaliștii din poliție, ca bugetul pentru investitii este de trei ori mai mare decat anul trecut, și ca vor fi luate o serie de masuri și prin prisma aderarii parțiale la Schengen.

- "Vom ramane o voce puternica in sprijinul adoptarii unor noi solutii menite sa consolideze securitatea interna a Uniunii, inclusiv prin intarirea spatiului de libera circulatie. Imi exprim speranta ca Romania isi va putea spori curand contributia ca stat membru Schengen inclusiv prin aderarea cu frontierele…