Vaccinul antirotavirus ar putea scădea riscul diabetului de tip 1 la copii Vaccinul antirotavirus ar putea fi asociat cu scaderea cazurilor de diabet de tip 1 la copii. Este concluzia recenta a specialistilor, dupa ce au constatat un numar mai mic de copii mici diagnosticati cu diabet zaharat de tip 1 dupa introducerea vaccinarii de rutina impotriva rotavirusului a sugarilor australieni. Descoperirea accidentala a acestui efect surprinzator este consolidata si de rezultatele unui studiu foarte amplu intreprins in SUA in perioada 2001-2017, publicat in revista Nature in vara anului 2019. Vaccinul cu rotavirus este administrat in mod obisnuit sugarilor australieni in varsta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

