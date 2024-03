Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit un proiect initiat de parlamentarii liberali, care prevede ca toti copiii si tinerii cu varsta de pana la 18 ani sa poata beneficia de gratuitate la intrarea in muzee si la colectiile publice de drept public, aflate in subordinea autoritatilor publice locale si centrale.

- O asociație a elevilor din Romania cere desființarea Bacalaureatului. Tinerii spun ca ”examenul maturitații” este inutil. Desființarea Bacalaureatului, o propunere venita in urma cu un deceniu din partea unui parlamentar PNL, revine in prim-plan. Acum, o asociație a elevilor considera ca acest examen…

- In lumea showbiz-ului romanesc, exista femei puternice și inspiraționale care au demonstrat ca varsta nu este un obstacol in calea maternitații. De la lupte indelungate cu tratamentele de fertilizare pana la momentele de bucurie cand au ținut in brațe copiii mult visat, aceste vedete au impartașit publicului…

- Vești bune pentru studenții din Romania! Tinerii pot merge in tabere de iarna. Cazarea și masa vor fi gratuite. Cum se pot inscrie. Anunțul facut de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de șanse.

- Elevii de la Scoala Sanitara Postliceala Fundeni au organizat, in acest an, Targul Dorințelor. Tinerii au dat startul evenimentelor care au avut ca scop general promovarea solidaritatii dintre oameni, a bucuriei de a darui, avand ca obiective atragerea de cat mai multi vizitatori si vanzarea unui…