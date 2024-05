O postare pe forumurile dedicate romanilor care calatoresc in aceasta țara a scos la lumina valul de scumpiri din Turcia, dupa ce o romanca a spus ca a platit 4316 lire turcești, echivalentul a 620 de lei, pentru o masa intr-o zona ocolita de turiști din Istanbul.Și in Antalya, una dintre destinațiile preferate de romani, sunt probleme. Hotelierii estimeaza ca tarifele vor crește din ce in ce mai mult și se tem ca prețurile prea mari vor goni turiștii.Prețurile din Turcia au explodat din cauza inflației. Și biletele de intrare la principalele obiective turistice s-au scumpit, insa doar pentru…