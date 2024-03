Vacanţă de coşmar în India. Soţia, violată în grup Un cuplu de vloggeri spanioli care a calatorit in toate țarile lumii si care a ales ca ultima destinație India trece printr-un calvar. Sotii au anunțat ca se afla in spital: el a fost atacat, iar ea a fost violata de 7 barbați. Trei barbati au fost arestati, sambata. Atacul a avut loc vineri seara in districtul Dumka, in statul Jharkhand din estul tarii, unde cuplul se oprise pentru a petrece noaptea intr-un cort. Turista spaniola a reusit sa ajunga la o duba a politiei care patrula in jurul orei 23.00 si a fost transportata la spital pentru a fi tratata, a explicat ofiterul de politie Pitamber… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

