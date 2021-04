Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs, joi, intre localitatile Tutova si Priponesti, la iesirea din judetul Vaslui spre Galati. Potrivit primelor informații, un autoturism Mazda, inmatriculat in Vaslui, a intrat intr-un TIR, din Republica Moldova, care era oprit pe marginea…

- Cei care nu mai au rabdare sa stea pe listele de asteptare pentru vaccinarea anti-COVID puse la dispozitie de autoritati se pot imuniza cu vaccinul rusesc Sputnik V, la Moscova. Asa promite o agentie turistica din Republica Moldova, care are doua filiale in Romania, la Iasi si Galati, si care pune la…

- O agentie de turism din Republica Moldova, care are sucursala si in Romania, a dus peste 100 de turisti in Rusia pentru imunizarea anti-COVID cu serul Sputnik V. Pachetul ajunge la aproape 2.400 de euro pentru cele doua doze ale vaccinului, informeaza Europa Libera. Circa 100 de de turisti, printre…

- Comitetul Național de Vaccinare din Romania s-a intrunit azi in ședința pentru a decide asupra celor peste 4000 de doze AstraZeneca din lotul ABV2856, dupa ce ieri Agenția europeana a medicamentului a anunțat ca, in urma evaluarii, s-a constatat ca beneficiile imunizarii depașesc potențialele riscuri.…

- Cei patru copii au 10 ani si sunt colegi de clasa la o scoala din Galati. Ei s-au plans marti seara parintilor de usturimi oculare, iar miercuri dimineata au ajuns la spital. Medicii sustin ca iritatia s-ar fi produs de la o lampa cu ultraviolete folosita in sala de clasa, relateaza Adevarul. De altfel,…

- Procesiunea a inceput miercuri dimineața, la ora 8:00 cand mai mulți preoți și credincioși s-au adunat la intersecția a doua bulevarde din Constanța de unde au pornit spre biserica. Arhiepiscopul Teodosie s-a deplasat cu o caleașca, iar preoții și credincioșii participanți la procesiune au mers pe jos,…

- Raportul Inspectiei Sanitare de Stat facut in decembrie anul trecut, in urma controlului in sectiile ATI din toate spitalele publice si private din tara, scoate la iveala lipsa acuta de dotari, dar și lipsa acuta de cadre medicale. Deși actualul ministru al sanatații spune ca nu a vazut inca raportul,…

- In campania de promovare a destinațiilor de vacanța care merita vizitate, chiar și in timp de pandemie, The New York Times, a inclus Romania in cele 52 de sugestii. Unul dintre cititorii ziarului, care avea origini basarabene dar nu fusese in țara noastra, a scris despre frumusețile pe care le-a putut…