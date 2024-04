Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a lansat peste 100 de drone inarmate spre Israel ca represalii la un presupus atac israelian in Damasc care a ucis mai multi comandanti iranieni de rang inalt. Fortele de Aparare ale Israelului au confirmat ca Iranul a lansat rachete balistice in cadrul atacului sau. Potrivit rapoartelor externe,…

- Iranul a lansat drone asupra Israelului, au anunțat sambata seara Forțele de Aparare Israeliene (IDF), transmite BBC. Ar putea dura ore ca valul de drone sa ajunga in Israel, precizeaza armata israeliana. Atacul vine dupa cateva zile dupa un atac care a ucis un comandant iranian de rang inalt. Premierul…

- Pentru musulmanii din Fașia Gaza, in acest an, Eid al-Fitr, sarbatoarea de la sfarșitul Ramadanului, luna sfanta islamica a postului, a fost celebrata printre ruine in timp ce mare parte din populația enclavei este in pragul foametei, conform organizațiilor umanitare, relateaza CNN.Ziua de miercuri,…

- Patru persoane au fost ucise in operatiuni ale armatei israeliene in Cisiordania, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii de la Ramallah, citat de agentia DPA, potrivit Agerpres. Media palestiniene au raportat ciocniri intre militanti palestinieni si armata la Jenin, un bastion al militantilor, cu…

- Armata israeliana nu a acumulat inca forțele necesare pentru a declanșa o ofensiva la Rafah, orașul sudic de la granița cu Egiptul, și nu a incheiat planurile de evacuare a civililor din oraș, au declarat luni, 11 martie, mai mulți oficiali israelieni din zona militara și politica, citați de CNN.Evacuarea…

- Avioanele militare israeliene au ucis sambata trei membri ai Hamas in Rafah, inclusiv doi militari de rang inalt, au afirmat Forțele de Aparare ale Israelului intr-un comunicat, citat de CNN.Armata a precizat ca printre agenții uciși se numara Ahmed Eliakubi, despre care armata israeliana susține…

- Fortele de Aparare ale Israelului au anunțat ca inca un militar israelian și-a pierdut viața in timpul confruntarilor cu militanții Hamas. Armata israeliana a pierdut 225 de soldați pana acum in Gaza.

- Armata israeliana a declarat sambata ca a cautat si a distrus un numar mare de ateliere de producere a rachetelor in Fasia Gaza, informeaza dpa, citata de Agerpres. In timpul unei cautari in zonele din cartierul Zeitun din orasul Gaza, armata a dat si peste lansatoare de rachete, dispozitive explozive,…