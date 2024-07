Dupa mai mult de noua luni de razboi cu Hamas in Fașia Gaza, Israelul pare acum mai aproape ca niciodata de un al doilea razboi, chiar mai mare, cu Hezbollah la granița sa de nord. In iunie, Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat ca planurile pentru un atac in sudul Libanului au fost aprobate. […] The post Urmatorul razboi al Israelului first appeared on Ziarul National .