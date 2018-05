Sam Smith a lansat videoclipul piesei “Pray”

Asteptarea pentru fanii Sam Smith a luat sfarsit! Artistul tocmai a lansat videoclipul pentru ultimul sau single, “Pray”, pe care l-a filmat intr-o superba casa in Como, Italia. Piesa “Pray” face parte de pe albumul “The Thrill of It All”, care a fost lansat in Noiembrie 2017. Pana acum albumul se bucura… [citeste mai departe]