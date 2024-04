Zeci de kilograme de explozibili, ascunse in icoane ortodoxe, care proveneau din Ucraina au fost confiscate de Rusia, au anunțat marți, 2 aprilie, Serviciile Federale de Securitate (FSB). Explozibilii ar fi tranzitat mai multe țari din UE, printre care și Romania, susține aceeași sursa, potrivit Agerpres și Digi24.Explozibilii au fost confiscati in timpul unui control al unui transport de icoane si obiecte religioase in regiunea Pskov (nord-vest), la granita dintre Rusia si Letonia, a precizat FSB intr-un comunicat.In aceste condiții, serviciile de securitate ruse precizeaza ca au pus astfel capat…