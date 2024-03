Stiri pe aceeasi tema

- Cehia, Polonia si cele trei state baltice au cerut miercuri Uniunii Europene(UE) sa impuna un embargo asupra cerealelor provenind din Rusia si Belarus, aliatul Moscovei, invocand invazia rusa in Ucraina, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. “Ca membri ai UE, consideram ca este imperativ sa ne indeplinim…

- Ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, spune ca interviul acordat de seful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, in care avertiza ca populatia Romaniei trebuie sa fie pregatita pentru eventualitatea extinderii razboiului din Ucraina se inscrie in seria declaratiilor de acest…

- Cele trei tari baltice - Estonia, Letonia si Lituania - au convenit vineri sa construiasca "o linie de aparare" comuna la granita lor cu Rusia si Belarus pentru a contracara eventuale amenintari militare, in contextul invaziei ruse in Ucraina, au anuntat Ministerele Apararii eston si leton, relateaza…

- Intr-un document secret, Ministerul german al Apararii descrie in mod realist și cu detalii șocante “calea spre conflict”, cu alte cuvinte, inceputul unui razboi intre Rusia și NATO. Jurnaliștii de la BILD au publicat acest scenariu, care arata ca inceputul razboiului va fi in februarie 2024, iar Rusia…

- Finlanda va primi arme americane pentru a lupta impotriva Rusiei, daca aceasta din urma va invinge in conflictul ucrainean. Aceasta opinie a fost exprimata de analistul centrului american de cercetare "Lexington Institute", Sarah White, intr-un articol de autor pentru portalul "Real Clear Defense",…

- Va fi dificil pentru Ucraina sa supravietuiasca in cazul in care nu primeste un pachet de sprijin financiar de la Uniunea Europeana, a avertizat joi, la Tallinn, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, au transmis Reuters si DPA, preluate de Agerpres. Aflat intr-un turneu in statele baltice, seful…