- Cioloș poate propune un guvern minoritar, doar cu miniștri USR, a anunțat liderul USR. Intrebat de jurnaliști cum vede ideea unui guvern minoritar, Dacian Cioloș a raspuns „Nu excludem”. Negocierile continua intre liderii USR, PNL și UDMR. Premierul propus, Dacian Cioloș, așteapta un raspuns din partea…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș a declarat, la B1TV, ca, daca va merge pe varianta guvernului minoritar, se va prezenta in Parlament cu un program de reforme și masuri, informeaza Digi24.„Prioritatea noastra este sa cautam sa reconstruim aceasta majoritate politica, dar, dupa ce vom avea aceste discuții…

- Premierul Florin Citu a declarat ca asteapta USR PLUS la negocieri pentru refacerea coalitiei de guvernare, dupa ce scapa de PSD si AUR. Declaratiile premierului vin in contextul in care CCR urmeaza sa se pronunte pe sesizarea cu privire la motiunea de cenzura, al carui vot este amanat in Parlament,…

- Dan Vilceanu, ministrul Finantelor si membru al echipei Citu, l-a atacat pe Ludovic Orban pentru faptul ca ar fi vrut sa demita Guvernul prin modul sau de comportament din Parlament. Vilceanu a recunoscut faptul ca taberele de la Congres au ajuns sa se critice fara a se gandi ca de maine vor fi in acelasi…

- Intrebat daca vede posibil si de lunga durata un guvern minoritar care, vrand-nevrand, va avea nevoie de voturile PSD in Parlament, ministrul a raspuns: ”Un guvern PNL-UDMR. Eu nu inteleg de ce se pune problema – voturile PSD sau voturile USR sau…Pana la urma, noi, in 2020, am avut guvern minoritar.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, insista pe ideea alegerilor anticipate și spune ca acestea pot fi declanșate inainte de expirarea termenului de 45 de zile in care premierul Citu trebuie sa vina cu Guvernul in Parlament pentru un vot de incredere.

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat joi ca este dispus ca participe la negocieri cu premierul Florin Citu, dar ca formatiunea sa nu renunta la solicitarea privind numirea unui nou prim-ministru."Daca premierul Citu ne anunta ca e gata sa faca un pas in spate si sa se retraga, mergem la discutii,…