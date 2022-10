Pentru ca a refuzat sa se prezinte in Parlament, la solicitarea Uniunii Salvați Romania, lui Adrian Cioroianu i se cere demisia din funcțai de director al Bibliotecii Naționale a Romaniei. Fostul politician este acuzat ca nu a gasit soluții pentru transparentizarea tezelor de doctorat aflate in custodia instituției pe care o conduce. Luni, 17 octombrie, Cioroianu a fost invitat de deputatul USR Iulian Bulai, președintele Comisiei pentru cultura din Camera Deputaților, la o discuție despre blocajul in accesarea tezelor de doctorat aflate la Biblioteca Naționala și pentru identificarea soluțiilor…