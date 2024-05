Parlamentul Romaniei a adoptat un proiect de lege care schimba regulile pentru cei care incearca sa fuga de justiție. Camera Deputaților a aprobat proiectul de lege propus de Ministerul Justiției, care stabilește regulile pentru acoperirea cheltuielilor judiciare in cazul persoanelor care au fugit de urmarirea penala sau de la judecata, și pentru recuperarea cheltuielilor suportate […] The post S-a votat! Gorghiu: Ai fugit de justitia din tara, cand te intorci tu platesti aducerea ta in tara, nu statul roman appeared first on Puterea.ro .