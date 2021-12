Stiri pe aceeasi tema

- Presiunea Rusiei in privinta livrarilor de gaz catre Republica Moldova reprezinta o „incercare fatisa” a Moscovei de a intimida guvernul reformist de la Chisinau, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (foto), potrivit Reuters.Intr-un discurs in Parlamentul European,…

- Ministrul sanatații, Alexandru Rafila, a declarat joi ca indemnul facut miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, „era o parere personala” și ca ”este foarte greu sa vii in acest moment sa discuți despre obligativitatea vaccinarii”, in contextul in care s-a discutat ”prea multe…

- Adunarea generala a Interpol reunita la Istanbul urmeaza sa isi aleaga joi un nou presedinte, o functie in principal protocolara pe care o va detine in urmatorii patru ani unul din cei numai doi candidati, intre care unul este un general acuzat de tortura, potrivit G4media . Candidatura generalului…

- Maia Sandu a anuntat miercuri, 27 octombrie, ca Republica Moldova a primit un grant in valoare de 60 de milioane de euro din partea Comisiei Europene ca ajutor in criza energetica pe care o traverseaza tara, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. „Grantul de 60 de milioane de euro ca sprijin pentru…

- Grupul energetic rus Gazprom nu a reusit pana acum sa raspunda unei cereri de gaz sporite din partea Uniunii Europene, a sustinut miercuri, la Strasbourg, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit dpa.

- Decizia Tribunalului Constituțional din Polonia, care a stabilit ca unele articole din tratatele UE sunt incompatibile cu constituția țarii, a declanșat o disputa aprinsa marți in Parlamentul European, intre șeful guvernului polonez și președinta Comisiei Europene, doar ultimul act al relației tensionate…

- Parlamentul European a organizat marți, la Strasbourg, o dezbatere privind recenta decizie prin care Tribunalul Constitutional polonez a contestat intaietatea dreptului european in fata celui national. In sala a fost prezenta și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a spus ca decizia…

- Marți, Germania s-a alaturat Franței, condamnând Statele Unite pentru negocierea în secret a unui pact de securitate cu Australia și Marea Britanie – o înțelegere care anuleaza un acord pe probleme de aparare avantajos pentru Franța – iar principalul oficial din partea…