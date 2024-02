Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este convinsa ca Romania si Bulgaria vor deveni in curand membri deplini ai spatiului Schengen. ‘Puteti conta pe noi ca vom intari si mai mult granitele si vom convinge Austria ca Romania si Bulgaria merita sa fie deplin in Schengen’, a afirmat sefa…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat astazi, dialogul strategic privind viitorul agriculturii, un nou forum mandatat sa modeleze o viziune comuna asupra viitorului sistemului agricol și alimentar al UE. Dialogul strategic, anunțat de președinta in discursul sau din 2023 privind…

- Ursula von der Leyen iși va anunța cel mai probabil candidatura pentru un al doilea mandat de președinte al Comisiei Europene pe 19 februarie, la Berlin, potrivit informațiilor oferite de doua persoane familiarizate cu planurile politicianului german, scrie Politico. Conducerea partidului Uniunea Creștin-Democrata…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, 17 ianuarie, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, ca va demara un proiect privind reformarea Uniunii Europene și pregatirea pentru o „Uniune compusa din peste 30 de state membre”, a relatat Calea Europeana. In prezent,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se afla sub o presiune in crestere pentru a declara daca intentioneaza sa candideze pentru un al doilea mandat in aceasta functie, ea fiind intrebata ''politicos'' despre planurile sale in timpul unui pranz cu ambasadorii statelor membre pe langa Uniunea…

- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, firma, sambata seara, ca decizia luata de statele membre cu privire la aderarea partiala a Romaniei la Schengen este importanta, dar trebuie atins scopul eliminarii controalelor la frontiera terestra. ”Sa speram ca in urmatorul Consiliu JAI se va stabili…

- Viitorul presedinte al Comisiei Europene va fi ales in conformitate cu rezultatul alegerilor europarlamentare, iar Partidul Popular European (PPE) va confirma candidatura Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat, a declarat vineri Antonio Tajani, vicepresedinte PPE și ministrul de externe al Italiei,…

- Catalin Drula, presedintele USR, sesizeaza Comisia Europeana aratand ca „inceperea procedurii penale de catre un procuror DNA impotriva fostului prim-ministru Florin Citu si a fostilor ministri ai Sanatatii Vlad Voiculescu si Ioana Mihaila reprezinta, de fapt, o incriminare a mecanismului european…