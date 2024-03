Stiri pe aceeasi tema

- De ani buni, Netflix se afla in cautarea unui hit adevarat, ceva aproape de nivelul Stranger Things, care sa fie un „service-seller”, sa aiba capacitatea de a atrage oameni pe platforma de unul singur și sa fie primul nume care iți vine in minte atunci cand te gandești la ce urmeaza dupa acel „tudum”…

- Creatorii serialului de succes „Game of Thrones'', David Benioff si D.B. Weiss, revin cu un nou proiect ambitios de televiziune. Este vorba despre „3 Body Problem”, un serial SF care va fi difuzat pe Netflix incepand cu 21 martie.

- Banana, amenințata de incalzirea globala! Pe masura ce schimbarile climatice afecteaza din ce in ce mai mult culturile de banane din state precum India, China și Brazilia, prețurile la raft pentru acest fruct foarte apreciat vor crește, scrie BBC. Un forum mondial despre bananieri are loc in aceste…

- Inainte de premiera mondiala a serialului de vineri, 8 martie, in cadrul Festivalului de Film SXSW din Austin, Netflix lanseaza trailerul final și posterul pentru 3 Body Problem, un nou serial realizat de David Benioff și D.B. Weiss (Game of Thrones), alaturi de Alexander Woo (True Blood). O decizie…

- Urșii panda gestanți din Chengdu, China primesc un tratament special, inclusiv hrana suplimentara și ingrijire non-stop, iar un panda inteligent a profitat de acest avantaj. La un centru de cercetare pentru panda din China, ingrijitorii gradinii zoologice spun ca un panda, Ai Hin, și-a simulat sarcina…

- Elon Musk a desfasurat, pe 25 ianuarie, conferinta sa anuala cu investitorii, in cadrul careia anunta rezultate Tesla, dar și in care da explicatii si raspunde la intrebarile sau ingrijorarile investitorilor despre viitorul companiei pe care o conduce. La una dintre intrebarile despre planurile de concurenta…

- Importurile Chinei de echipamente pentru productia de cipuri au crescut semnificativ anul trecut, pe masura ce firmele chineze si-au accelerat investitiile in incercarea de a ocoli eforturile americane destinate franarii industriei chineze de semiconductori, transmite Bloomberg. Pe baza datelor vamale…

- Creatorii David Benioff și D.B. Weiss (Game of Thrones), caștigatori ai mai multor premii Emmy, și creatorul nominalizat la Emmy Alexander Woo (The Terror: Infamy, True Blood) prezinta 3 Body Problem (titlu localizat: Problema celor trei corpuri), o poveste captivanta, ce redefinește drama SF prin misterele…