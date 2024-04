Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Margrethe Vestager a anuntat marti ca Executivul comunitar a deschis o noua investigatie asupra subventiilor de care au beneficiat producatorii chinezi de turbine eoliene, care sunt destinate pentru o serie de parcuri eoliene construite in Europa, inclusiv in Romania, transmite Reuters.…

- Comisia Europeana ar urma sa deschida noi investigații anti-subvenții straine, care vizeaza echipamente eoliene aduse din China in cinci țari europene, printre care și Romania, arata publicația Politico. In cazul Romaniei, ar fi o noua investigație lansata de Comisia Europeana legata de subvențiile…

- Comisia Europeana a deschis o noua ancheta in Romania: cine este vizat?Comisarul european Margrethe Vestager urmeaza sa anunte marti ca Executivul comunitar a deschis o noua investigatie asupra subventiilor de care au beneficiat producatorii chinezi de turbine eoliene, care sunt destinate pentru o serie…

- ”Confirm ca ma simt acasa aici, la Bucuresti. Bucuresti va fi capitala politica a Europei. PPE e acum cea mai mare forta din Parlamentul European, avem peste jumatate din membrii Consiliului, deci liderii europei sunt membri ai PPE si avem cel mai mare numar de alesi locali din Europa”, a spus Manfred…

- Producatorii din Europa nu pot sa opreasca o viitoare invazie a vehiculelor electrice din China. Din cauza costurilor tranziției verzi impuse de Bruxelles, modele europene devin nerentabile. Explorer, nava portcontainer a companiei chineze BYD, a acostat in portul german Bremen. Aduce 5000 de vehicule…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a subliniat din nou angajamentul Romaniei in sprijinirea parcursului european al romanilor din Republica Moldova in cadrul unei intalniri importante cu vicepremierul pentru Integrare Europeana al țarii vecine. Preocuparea pentru consolidarea relațiilor bilaterale…

- Fermierii din Europa, inclusiv din Romania, au desfașurat acțiuni de protest, solicitand inclusiv scutirea acesta de la normele privind terenurile lasate in parloaga.Astfel, in loc sa pastreze terenurile lasate in parloaga sau sa pastreze elemente neproductive pe 4% din terenul lor arabil, fermierii…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca are in vedere adoptarea unei noi derogari de la regulile referitoare la terenul nelucrat prevazute in Politica Agricola Comuna (PAC), care sunt criticate vehement de fermierii care protesteaza in intreaga Europa, informeaza AFP și Agerpres.Executivul comunitar…