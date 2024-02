Politicile ecologice vor îngropa industria auto din Europa Producatorii din Europa nu pot sa opreasca o viitoare invazie a vehiculelor electrice din China. Din cauza costurilor tranziției verzi impuse de Bruxelles, modele europene devin nerentabile. Explorer, nava portcontainer a companiei chineze BYD, a acostat in portul german Bremen. Aduce 5000 de vehicule electrice. „Cererea este in creștere.Vom realiza multe lucruri pe piața europeana”, […] The post Politicile ecologice vor ingropa industria auto din Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista spatiu pentru colaborare in Europa pentru majoritatea producatorilor, in special in partea din amonte a lantului valoric al vehiculelor electrice, cum ar fi aprovizionarea cu minerale si productia, a spus de Meo in timpul unei conferinte de presa sustinuta in marja Salonului Auto International…

- Producatorii de automobile europeni si furnizorii lor au un an dificil, in timp ce se intrec pentru a reduce costurile modelelor electrice pentru a-i contracara rivalii chinezi, care aduc vehicule mai ieftine in Europa, transmite Reuters. O mare intrebare este in ce masura mai pot producatorii de…

- Consumatorii de pe pietele dezvoltate, atat din Europa, cat si de peste Ocean, se uita la pret atunci cand isi aleg o masina noua, iar performanta vehiculelor este pe primul loc in optiunile cumparatorilor din China si Coreea de Sud, timp in care masinile cu motoare pe combustie interna revin pe crestere…

- Elon Musk considera ca producatorii de automobile electrice din China vor avea un succes ”semnificativ” in afara Chinei, chiar daca firma sa Tesla se confrunta cu o concurenta intensa din partea acestor companii, transmite CNBC, relateaza News.ro. ”Companiile de masini chineze sunt cele mai competitive…

- ”Companiile de masini chineze sunt cele mai competitive companii auto din lume. Asadar, cred ca vor avea un succes semnificativ in afara Chinei, in functie de ce fel de tarife sau bariere comerciale sunt stabilite”, a spus Musk la apelul Tesla privind veniturile, de miercuri. ”Sincer, cred ca, daca…

- Europa risca sa devina excesiv de dependenta de bateriile chinezești pentru mașinile electrice, in condițiile in care continentul se straduiește sa cada de acord asupra unei strategii coerente pentru a stimula producția interna. Producatorii europeni de automobile vor crește importurile de baterii…

- Inspectorii vor vizita BYD, Geely si SAIC, au spus doua surse, una dintre ele spunand ca anchetatorii nu vor vizita marci nechineze produse in China, cum ar fi Tesla, Renault si BMW. Investigatia, lansata in octombrie si programata sa dureze 13 luni, urmareste sa stabileasca daca vehiculele electrice…

- Volkswagen vorbeste cu potentiali parteneri, inclusiv cu grupul francez Renault, despre cooperarea in dezvoltarea masinii sale electrice de 20.000 de euro, potrivit unor persoane citate de ziarul german Handelsblatt, transmite Reuters. Producatorul german de automobile este interesat sa coopereze la…