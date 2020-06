Stiri pe aceeasi tema

- UNICEF avertizeaza ca inegalitațile inerente in ceea ce privește accesul la instrumente și tehnologie risca sa adanceasca criza globala a educației, in condițiile in care aproape 1,2 miliarde de elevi sunt in continuare afectați de inchiderea școlilor, potrivit Mediafax.„Exista inegalitați…

- UNICEF: Copiii defavorizați sunt și mai vulnerabili in urma pandemiei Foto arhiva Copiii defavorizați sunt și mai vulnerabili în urma pandemiei, atrage atenția UNICEF, într-un raport publicat astazi. Dupa ce activitațile economice au fost reduse, pentru prevenirea raspândirii…

- Printr-un ordin al ministrului Educației, s-a modificat și completat calendarul, dar și metodologia, privind inscrierea copiilor in invațamantul primar (clasele pregatitoare) pentru anul școlar 2020-2021. Aceasta trebuia sa se desfașoare in lunile martie-aprilie, dar, din cauza pandemiei, a fost amanata.…

- ​In orice criza e valabil sloganul "cash is king". Fiecare antreprenor trebuie sa aiba grija de lichiditați și asta este valabil mai ales pentru perioadele de dinaintea crizei, pentru ca nu te pregatești de criza in timpul crizei. Trebuie sa ai permanent in cap ideea ca la un moment dat lucrurile se…

- Invațamantul la distanța a fost reglementat in Republica Moldova inca in 2014. De atunci, instituțiile de invațamant au fost conectate la internet, au fost dotate cu echipamentul necesar pentru desfașurarea procesului educațional la distanța.