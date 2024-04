Încep înscrierile în învăţământul primar/ Calendarul complet Informații importante pentru parinții care vor sa-și inscrie copiii in invatamantul primar. Cererile de inscriere in invatamantul primar se vor putea depune, in prima etapa, in perioada 11 aprilie – 14 mai, potrivit calendarului anuntat de ministrul Educatiei, Ligia Deca, informeaza Agerpres. Astfel, potrivit calendarului, intre 14 si 17 mai se vor procesa cererile-tip de […] The post Incep inscrierile in invatamantul primar/ Calendarul complet first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incep inscrierile in invatamantul primar. Calendarul anunțat de ministrul Educației Cererile de inscriere in invatamantul primar se vor putea depune, in prima etapa, in perioada 11 aprilie – 14 mai, potrivit calendarului anuntat de ministrul Educatiei, Ligia Deca. Potrivit calendarului, intre 14 si…

- Cererile de inscriere in invatamantul primar se vor putea depune, in prima etapa, in perioada 11 aprilie – 14 mai, potrivit calendarului anuntat de Ministerul Educației, transmite Agerpres. Citește și: Prințesa Sophia Wolkovsky și Morten Reimers, consul onorific Sri Lanka in Romania, la conferința Baroului…

- Au inceput inscrierile in invatamantul primar. Ligia Deca, ministerul Educatiei, a transmis informații importante cu privire la inscrierile din acest an. Iata ce trebuie sa știe parinții, dar și cand va avea loc cea de-a doua etapa de inscrieri!

- Cererile de inscriere in invatamantul primar se vor putea depune, in prima etapa, in perioada 11 aprilie - 14 mai, potrivit calendarului anuntat de Ministerul Educației, transmite Agerpres.Potrivit calendarului, intre 14 si 17 mai se vor procesa cererile-tip de inscriere si se vor repartiza copiii la…

- Potrivit calendarului, intre 14 si 17 mai se vor procesa cererile-tip de inscriere si se vor repartiza copiii la scoala de circumscriptie.Intre 20 si 27 mai se vor procesa cererile-tip prin care se solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, pe locurile ramase…

- Institutiile in care viitorii militari isi pot desavarsi pregatirea sunt Universitatea Naționala de Aparare „Carol I” (București), Academia Forțelor Terestre „Nicolae Balcescu” (Sibiu), Academia Forțelor... The post Incep inscrierile pentru invatamantul universitar militar – anul de invațamant 2024-2025…

- Prima etapa de inscriere va incepe pe 11 aprilie, iar a doua etapa pe 30 mai, conform propunerii venite din partea Ministerului Educației.„Parinții ai caror copii au urmat invațamantul preșcolar și care implinesc in anul curent varsta de 6 ani pana la data de 31 august, inclusiv, au obligația de a inscrie…