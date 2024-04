Stiri pe aceeasi tema

- Cererile de inscriere in invatamantul primar se vor putea depune, in prima etapa, in perioada 11 aprilie - 14 mai, potrivit calendarului anuntat de Ministerul Educației, transmite Agerpres.Potrivit calendarului, intre 14 si 17 mai se vor procesa cererile-tip de inscriere si se vor repartiza copiii la…

- Potrivit calendarului, intre 14 si 17 mai se vor procesa cererile-tip de inscriere si se vor repartiza copiii la scoala de circumscriptie.Intre 20 si 27 mai se vor procesa cererile-tip prin care se solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat la scoala de circumscriptie, pe locurile ramase…

- Un campus profesional pentru invatamantul dual va fi construit la Deva, contractul de finantare, cu o valoare de peste 33 milioane euro, fiind semnat miercuri, la Bucuresti, de primarul Florin Oancea si ministrul Educatiei, Ligia Deca. „Peste 33 de milioane de euro vor fi investiti intr-un proiect care…

- Contractul de finantare pentru construirea Campusului integrat pentru invatamantul dual - PRODUAL a fost semnat, vineri, la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu de ministrul Educatiei, Ligia Deca, impreuna cu rectorul Sorin Radu. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, proiectul a fost…

- Cererile de inscriere in invatamantul primar se vor putea depune, in prima etapa, in perioada 11 aprilie - 14 mai, potrivit calendarului anuntat miercuri de ministrul Educatiei, Ligia Deca, acesta urmand sa fie publicat in Monitorul Oficial.Potrivit calendarului, intre 14 si 17 mai se vor procesa cererile-tip…

- Prima etapa de inscriere va incepe pe 11 aprilie, iar a doua etapa pe 30 mai, conform propunerii venite din partea Ministerului Educației.„Parinții ai caror copii au urmat invațamantul preșcolar și care implinesc in anul curent varsta de 6 ani pana la data de 31 august, inclusiv, au obligația de a inscrie…

- Ministerul Educatiei a pus in consultare publica proiectul Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar Ministerul Educatiei a pus in consultare publica proiectul Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar, conform Ministerului Educatiei.Parintii ai caror copii au urmat…

- Ministerul Educației (ME) anunța ca a lansat in consultare publica proiectul Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar! “Parinții ai caror copii au urmat invațamantul preșcolar și care implinesc in anul curent varsta de 6 ani pana la data de 31 august, inclusiv, au obligația de a inscrie…