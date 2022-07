In județul Arad, seceta se face simțita tot mai mult, iar pagubele cresc de la o zi la alta, existand zone in care culturile sunt distruse in mare parte, in lipsa sistemelor de irigații. La vecinii de peste granița, in schimb, culturile arata foarte bine, iar ironia sorții este ca sunt udate cu apa adusa din Mureș. Și nu se intampla de ieri, de azi, ci de ani buni. Daca in județul Arad, ca de altfel peste tot in țara, in ultimii 30 de ani au fost distruse toate sistemele de irigații, dincolo de granițe fermierii au sisteme de irigat ultraperformante cu apa asigurata de la zeci de km distanța.…