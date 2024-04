Viața se anunță grea pentru fermieri: culturile de toamnă sunt puse sub semnul întrebării Fermierii din sudul țarii sunt ingrijorați de soarta culturilor de toamna. Cu toata ploaia din ultimele zile, nu se așteapta la producții prea bune. Fermierii din zona de sud a țarii se plang ca evoluția culturilor de toamna nu este deloc grozava. Ploaia din ultimele zile a fost binevenita, caci a salvat ceea ce se […] The post Viața se anunța grea pentru fermieri: culturile de toamna sunt puse sub semnul intrebarii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANM anunta ploi in sud estul tarii insotite de descarcari electrice in intervalul 25 aprilie, ora 10.00 ndash; 26 aprilie, ora 06.00 In intervalul mentionat, va ploua in sudul, centrul si estul tarii, potrivit ANM.Vor fi mai ales averse, care in regiunile sud estice vor fi insotite de descarcari electrice,…

- La Vaslui urmeaza sa se construiasca un parc eolian cu o putere instalata de peste 200 MW, cel mai mare din județ, de altfel. Printre investitori se afla și un grup italian care administreaza peste 13.000 de hectare de teren agricol in Delta Dunarii, ceea ce il claseaza in topul celor mai mari fermieri…

- Fermierii din Arad se plang de seceta accentuata de temperaturile neobisnuit de ridicate din ultima perioada si spun ca plantele cultivate in toamna, precum graul, orzul si rapita, s-au maturizat prematur din cauza caldurii, dar sunt subdezvoltate din cauza lipsei apei din sol.

- Grigore Bota, botezat de presa drept „Calaul de boschetari”, urmeaza sa fie pus in libertate in curand. Este cel mai prolific ucigaș in serie din Romania, cu 11 victime la activ! Așadar, cel mai sangeros criminal in serie al Romaniei urmeaza sa fie pus in libertate. Statul roman urmeaza sa il elibereze…

- Meteorologii anunta ca, pana joi seara, vor fi ninsori in nordul si centrul Moldovei si precipitatii mixte in sudul Moldovei, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei si in sudul si estul Transilvaniei.

- Luni, 18 martie, mai mulți agricultori din diferite raioane ale țarii, anunța un protest, impotriva intimidarii și abuzurilor din partea poliției, comunica Asociația Forța Fermierilor. Potrivit sursei citate, protestul va avea loc luni, 18 martie, incepind cu orele 9:00, in municipiul Hincești, langa…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu spune ca dupa dezechilibrul creat de declanșarea razboiului in Ucraina pe piața cerealelor spera ca prețurile sa creasca in perioada urmatoare. Fermierii romani au trecut practic de la un preț de 1,8 lei/kg, la izbucnirea conflictului din Ucraina, la 0,9 lei/kg, spune…

- Casa de Comerț Unirea este acuzata de bataie de joc fața de micii producatori romani. Societatea falimentara inființata de Daea a acumulat deja datorii de 10 milioane de euro. O noua controversa zguduie mediul agricol romanesc, de data aceasta in jurul celebrei Case de Comerț Unirea, care promitea sa…