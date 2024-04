ANM: Se schimba iar vremea. Se anunta averse cu descarcari electrice ANM anunta ploi in sud estul tarii insotite de descarcari electrice in intervalul 25 aprilie, ora 10.00 ndash; 26 aprilie, ora 06.00 In intervalul mentionat, va ploua in sudul, centrul si estul tarii, potrivit ANM.Vor fi mai ales averse, care in regiunile sud estice vor fi insotite de descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si izolat grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra local cantitati de apa de 15...25 l mp. La altitudini de peste ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Interval de valabilitate: 25 aprilie, ora 10.00-26 aprilie, ora 06.00. In intervalul menționat, va ploua in sudul, centrul și estul țarii. Vor fi mai ales averse, care in regiunile sud-estice vor fi insoțite de descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului și izolat grindina.In intervale…

- Meteorologii au emis joi dimineața o informare meteorologica de ploi, valabila in sudul, centrul și estul țarii pana vineri dimineața.„Interval de valabilitate: 25 aprilie, ora 10 – 26 aprilie, ora 06In intervalul menționat, va ploua in sudul, centrul și estul țarii.

- Meteorologii au emis joi o informare meteorologica de ploi și vijelii, valabila pana vineri dimineața, 26 aprilie. Potrivit ANM, va ploua in special in sudul, centrul și estul țarii, iar la munte, la altitudini de peste 1500 m, va fi lapovița și ninsoare.In intervalul 25 aprilie, ora 10.00 – 26 aprilie,…

- COD GALBEN. Zone afectate: Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, sud-estul Transilvaniei In intervalul 17 aprilie – 18 aprilie, ora 20.00, in Muntenia, Dobrogea și in sudul Moldovei, precum și in sud-estul Transilvaniei, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta…

- Vremea va deveni instabila si se va raci semnificativ in Bucuresti. Incepand de miercuri, vor fi innorari, iar dupa orele amiezii perioade cu averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina.

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 17 aprilie, ora 10 – 18 aprilie, ora 20 Zone afectate: Moldova In intervalul menționat, temporar va ploua, iar in jumatatea de sud-est a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica, ce se va manifesta prin averse, descarcari electrice, izolat…

- Dupa temperaturile de vara, vremea se strica. Meteorologii anunța ca valorile termice scad fața de cele inregistrate in intervalul precedent, mai ales in Banat, Crișana și Maramureș, astfel ca se vor situa in jurul celor specifice perioadei.

- Duminica, 11 februarie 2024, meteorologii au emis doua avertizari de Cod galben pentru numeroase județe din Romania. Descopera cum se schimba vremea in orele urmatoare și la ce ar trebui sa ne așteptam.