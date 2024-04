Nou val de praf saharian peste România. Meteorologii anunţă temperaturi record în mai multe regiuni ale ţării Nou val de praf saharian peste Romania. Meteorologii anunta temperaturi record in mai multe regiuni ale tarii Un nou val de aer fierbinte va acoperi tara maine si poimaine. Meterologii se asteapta la noi recorduri de temperatura. Soarele a incins atmosfera peste asteptari si astazi. A fost o zi total atipica, in comparatie cu cea de anul trecut, cand in Romania a fost cod rosu de viscol si ninsori. Meteorologii anunta inca […] Citește Nou val de praf saharian peste Romania. Meteorologii anunta temperaturi record in mai multe regiuni ale tarii in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

