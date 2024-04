Stiri pe aceeasi tema

- Ceapa verde a ajuns sa fie cosita și aruncata la gunoi, arata fermierii suparați care au postat imaginile cu dezastrul din gradini pe rețelele sociale. Dar sunt zeci de tone de legume care sunt distruse și aruncate pe camp, dupa ce fermierii nu reușesc sa le mai vanda la piața de gros. Peste o suta…

- Ceapa verde este una dintre bucuriile primaverii si unul din medicamentele oferite de natura oamenilor. The post CEAPA VERDE Ceapa verde are un puternic efect detoxifiant first appeared on Informatia Zilei .

- Iata cinci rețete de salate sanatoase, perfecte pentru a fi luate cu tine la munca.Salata cu Quinoa și Legume AsortateIngrediente:– Quinoa fiarta– Roșii cherry taiate in jumatate– Castraveți feliați– Ardei gras taiat cubulețe– Spanac proaspat tocat– Semințe de dovleac prajiteDressing:– Ulei de masline…

- La piața mergi ca la mall! Cat a ajuns sa coste ceapa, considerata 'leguma saracului'Legumele romanești au ajuns sa coste o avere in piețe. Un kilogram de ceapa romaneasca se vinde la un preț uriaș, ajungand astfel sa se transforme din „leguma saracului” intr-o adevarata delicatesa.Nu doar…

- La rețeta se poate folosi fasole verde sau galbena. Ambele soiuri sunt la fel de delicioase și pot fi gatite in mai multe feluri, precum ciorba, ghiveci, supa sau mancare de fasole cu roșii și usturoi. De asemenea, se poate face și un mix intre cele doua cand le puneți la borcan. Din circa trei kilograme…

- Primavara este poate cea mai buna perioada pentru a ne bucura din plin de legume proaspete. Consumul de fructe și legume de sezon este minunat și benefic pentru sanatate, dar și pentru buget. Inspira-te, așadar, din unele dintre cele mai delicioase rețete cu legume de primavara.De ce este bine sa prepari…

- Mama baiatului, lovit mortal la Nisporeni a publicat un mesaj plin de durere pe rețelele de socializare. Aceasta roaga oamenii sa o ajute sa gaseasca șoferul vinovat de tragedie: „Va rog, daca cineva a vazut ceva sau știe ceva spune-ți, sa raspunda pentru ce a facut. Baiețelul nu mi-l va aduce inapoi,…

- Aceasta pasta de pește este perfecta pentru a fi servita pe paine prajita sau ca umplutura pentru sandvișuri. Ușor de preparat și delicioasa, reprezinta o opțiune excelenta pentru un mic dejun sațios sau un aperitiv rapid pentru oaspeți. The post APERITIVE Pate de pește cu ceapa verde first appeared…