La piață mergi ca la mall! Cât a ajuns să coste ceapa, considerată 'leguma săracului' La piața mergi ca la mall! Cat a ajuns sa coste ceapa, considerata 'leguma saracului' Legumele romanești au ajuns sa coste o avere in piețe. Un kilogram de ceapa romaneasca se vinde la un preț uriaș, ajungand astfel sa se transforme din „leguma saracului” intr-o adevarata delicatesa. Nu doar in supermarketuri au crescut prețurile, ci și pe tarabeșe din piețe. Odata cu creșterea temeraturilor, legumele romanești au fost gata pentru a fi puse la vanzare. Clienții nu se ingramadesc sa le cumpe și asta din cauza prețurilor mai mari ca in anii trecuți. Cei care merg printre tarabele piețelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

